Formel-1-Stars beim EHC Verstappen und Ricciardo: Kaltes Eis statt heißer Asphalt

Und wie sind sie als Typen?

Sehr offen. Sie haben mich viel gefragt, wie das alles funktioniert im Eishockey und haben sich viel sagen lassen. Es hat ihnen auch Riesenspaß gemacht, am Ende wollten sie gar nicht mehr runter vom Eis.

Für Sie als Autonarr, der ja gerne flotte Flitzer fährt, war das Treffen sicherlich etwas ganz Besonderes...

Auf jeden Fall, deshalb wollte ich unbedingt hin. Ich interessiere mich sehr für Motorsport und schnelle Autos, da geht mir das Herz auf. Das ist schon von klein auf so. Die beiden kennengelernt zu haben, ist ein Moment für die Ewigkeit.



Haben Sie sich auch Tipps fürs Autofahren geholt oder ein bisschen gefachsimpelt?

Ich habe mal kurz gefragt, wie das denn überhaupt so aussieht in einem Formel-1-Wagen, da haben sie mir erklärt, dass das etwas komplett anderes ist als in einem normalen Auto. Wenn ich mich da also reinsitzen würde, könnte ich den Boliden gar nicht starten.



Ist es trotzdem ein Traum von Ihnen, einmal ein Formel-1-Auto zu fahren?

Ich traue mir das zu, dass ich das ziemlich schnell lerne. Ich glaube, im Rennsport hätte ich durchaus Talent, könnte mich schnell einfinden. Das wäre eine richtig geile Sache.



Und wie lautet Ihr Tipp für den Großen Preis in Spielberg am Sonntag?

Ich wünsche Daniel und Max, dass sie die ersten beiden Plätze belegen, weil sie echt coole Jungs sind. Ich werde mich noch erkundigen, ob ich Tickets für die Rennstrecke bekommen kann. Ansonsten sitze ich vor dem Fernseher und drücke den Jungs die Daumen.

