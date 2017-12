Formel-1-Kalender 2018 Rennen auf dem Hockenheimring am 22. Juli

Am 8. April wird in Sakhir/Bahrain gefahren, am 15. April in Shanghai/China. Der Hockenheim-GP wird wie vorgesehen am 22. Juli ausgetragen. In diesem Jahr fand wie schon 2015 kein Rennen in Deutschland statt. Die 69. Formel-1-Saison startet am 25. März in Melbourne, das Saisonfinale steigt auch 2018 in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.