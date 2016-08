Zweiter wurde Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg beeindruckte im Force India mit dem ganz starken vierten Platz. Ferrari-Star Sebastian Vettel rettete in einem Chaos-Rennen den sechsten Platz ins Ziel, Rookie Pascal Wehrlein im Manor schied nach einem frühen Fahrfehler aus.

Max Verstappen nur auf Rang elf

Der niederländische Youngster Max Verstappen, von Zehntausenden Landsleuten angefeuert, belegte von Rang zwei gestartet nur den elften Platz. Der Red-Bull-Pilot untermauerte dabei seinen Ruf als Bad Boy der Formel 1 in harten Duellen mit dem Ferrari-Duo Vettel und Kimi Räikkönen. "Das einzige Interesse von diesem Kerl ist es, mich von der Piste zu drängen", fluchte Räikkönen während des Rennens.

Für Hamilton schien indes noch vor dem Wochenende die Sache klar: Der Engländer hatte Schadensbegrenzung als Ziel ausgerufen, denn Mercedes hatte den belgischen Grand Prix ausgewählt, um neue Motoren einzubauen und damit die ohnehin bald drohende Strafe für Hamilton in Kauf zu nehmen. Der Grund: Auf dem Hochgeschwindigkeits-Kurs ist das Überholen vergleichsweise einfach. Hamilton gab sich dennoch zurückhaltend, die Top 10 seien erst mal das Mindestziel, sagte er.

Doch der traditionell turbulente belgische Grand Prix hielt auch am Sonntag einige Überraschungen bereit, und die spielten Hamilton in die Karten. Gleich nach dem Start herrschte ein gehöriges Durcheinander: Rosberg zog souverän davon, und das war in jeder Hinsicht ein Glücksfall für den Deutschen, denn gleich hinter ihm flogen die Fetzen.

In der Anfangsphase spektakuläre Crashs

Verstappen fiel von Startplatz zwei zurück und geriet in der ersten Kurve in einen engen Positionskampf mit Räikkönen und Vettel - sie kollidierten, Vettel fiel ans Ende des Feldes zurück, auch seine beiden Kontrahenten beschädigten ihre Autos und alle drei steuerten die Box an.

Spektakuläre Crashs von Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) und Kevin Magnussen (Renault) sorgten anschließend zunächst für Safety-Car-Phasen und dann sogar für eine Rennunterbrechung. Hamilton hatte bis dahin zahlreiche Boxenstopps der Konkurrenz genutzt, um sich bis auf Rang fünf vorzuschieben - nach neun Runden begann damit ein eigentlich schon verlorenes Rennen für den Weltmeister von Neuem.

Nach rund zehnminütiger Unterbrechung durften die Autos wieder auf die Strecke, Rosberg fuhr auf den härteren Medium-Reifen an der Spitze einen beruhigenden Vorsprung auf den zweitplatzierten Ricciardo heraus. Dahinter setzte Hamilton, nun auf neuen Softreifen, seine Aufholjagd unbeirrt fort.

Ohne große Probleme nutzte er die Geschwindigkeitsvorteile seines Mercedes um zunächst Ex-Weltmeister Fernando Alonso (McLaren) und dann Hülkenberg zu überholen - Hamilton hatte damit 18 Runden benötigt, um sich vom 21. Platz auf einen Podestrang vorzuarbeiten. Diesen hielt der Titelverteidiger auch nach weiteren Boxenstopp-Phasen. Für einen Angriff auf Rang zwei reichte es nicht mehr - Hamilton war es an diesem Tag wohl herzlich egal.