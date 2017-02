Mit den Protestaktionen, die zeitgleich auch in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt stattfanden, wollten die Gewerkschaften vor der dritten Tarif-Verhandlungsrunde am Donnerstag und Freitag in Potsdam den Druck auf die Länder erhöhen. Ende Januar war die zweite Verhandlungsrunde erfolglos zu Ende gegangen. Auch Beschäftigte von Universitäten und Unikliniken wie in Würzburg beteiligten sich zwischen 5 und 23 Uhr an dem Warnstreik. Einzig Ärzte und verbeamtete Mitarbeiter sind hier nicht streikberechtigt. Eine Notdienstvereinbarung garantiere aber die Versorgung von Notfallpatienten und sensibler Bereiche wie der Intensivstationen, der Geburtshilfe oder der Kinderklinik, hieß es.

Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst wird traditionell gern demonstriert. Ob es was gebracht hat, wird sich frühestens Ende der Woche zeigen.