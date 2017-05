In Berlin gab es dazu bereits mehrere Testläufe. Seit 2015 haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) abwechselnd in jeweils drei Bussen USB-Ladestationen angeboten. Nun könnte diese Möglichkeit dauerhaft eingeführt werden: "Wir schreiben das derzeit gerade aus", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz der AZ auf Anfrage. Einen großen Lade-Boom habe es allerdings nicht gegeben, berichtet Reetz. "Die meisten fahren nicht weiter als drei Stationen, da lohnt es sich kaum, das Ladekabel extra auszupacken." In großen Metropolen seien die Menschen meistens in Eile. Dennoch zeigten sich die BVG offen für innovative Ideen - wie auch andere Großstädte: In London, Paris oder Palma de Mallorca gehören öffentliche USB-Ladestationen längst zum Alltag.

München erteilt vorerst eine Absage

In München wird es so schnell allerdings keine Ladestationen geben - zumindest nicht als Angebot der MVG. Auf den Antrag des BA Berg am Laim gab es eine Absage. "Die Ausstattung der Fahrzeuge oder Stationen der MVG mit USB-Lademöglichkeiten ist nicht geplant, auch nicht bei Neubeschaffungen", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Die Begründung: Es entstünden zu hohe Kosten für den Einbau und die Instandhaltung und Reinigung, außerdem sei das Vandalismusrisiko hoch. Des Weiteren hielten sich die Fahrgäste - anders als etwa im Regional- oder Fernverkehr der Deutschen Bahn - in der Regel nur wenige Minuten in den MVG-Verkehrsmitteln oder an den Haltestellen auf. Bei einem möglichen Einbau in Trambahnen bestehe das Problem, dass es sich um Einbauten in Schienenfahrzeuge handeln würde, die gegenüber der Technischen Aufsichtsbehörde zulassungsrelevant wären.

Weiteres Problem aus Sicht der Stadt: Die lange Lebensdauer von mindestens 40 Jahren bei U- und Trambahnen: "Die technischen Standards im Bereich USB/Handy würden sich im Laufe eines Fahrzeuglebens oft ändern, so dass die Technik stetig angepasst werden müsste. Dem finanziellen Aufwand für Installation und Instandhaltung der USB-Ladebuchsen stünden auch keine zusätzlichen Einnahmen gegenüber, da ein solches Angebot keine Steigerung der Fahrgastnachfrage generieren würde", so die Stadt.

