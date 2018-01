Folgt als nächstes der Oscar? Fatih Akin schnappt sich den Golden Globe für "Aus dem Nichts"

Bei seiner Dankesrede war es vor allem Hauptdarstellerin Diane Kruger (41), der er die Auszeichnung widmete: "Das ist deine, das ist unsere", zeigte sich Akin völlig aus dem Häuschen. Kruger spielt in "Aus dem Nichts" eine Frau, die bei einem Bombenanschlag in Hamburg ihren kurdischen Ehemann und den gemeinsamen Sohn verliert und die Attentäter zur Rechenschaft ziehen will. Doch ein tatverdächtiges, rechtradikales Paar wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. In Deutschland kam "Aus dem Nichts" am 23. November 2017 ins Kino.