Frankfurt/Main - "Wir haben das untere Drittel in den entwickelten Volkswirtschaften vernachlässigt", sagte der Ökonom am Dienstagabend in Frankfurt. Vor allem die besser Verdienenden hätten von der Antikrisen-Politik großer Notenbanken profitiert. Die ultralockere Geldpolitik treibt seit Jahren die Kurse an den Börsen an.