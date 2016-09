"Kunstgeschichte fasziniert mich sehr"

In Wien hatte Anna Ermakova am Mittwoch bei der "Vogue Fashion's Night Out" ihren zweiten Auftritt als Laufsteg-Model. Im Vorjahr hatte sie während der Berliner Fashion Week ihr Catwalk-Debüt gefeiert. "Seitdem bin ich viel selbstbewusster geworden", so die 16-Jährige im Interview. Seitdem habe sich sowohl ihre Persönlichkeit verändert, als auch ihr Aussehen.