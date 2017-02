"Flynn-Gate" und vieles mehr Überblick über Regierungshandeln: Trump rumpelt weiter

Migranten wollen streiken:

Ein Tag ohne Einwanderer: Unter diesem Motto wollen Ausländer in den USA aus Protest gegen die Politik von Trump streiken. Damit soll dem neuen US-Präsidenten gezeigt werden, welch große Rolle Einwanderer in der US-Gesellschaft spielen, wie aus Aufrufen in sozialen Netzwerken hervorgeht. Im Ausland geborene Menschen – sowohl mit als auch ohne gültige Papiere – sollen demnach landesweit weder zur Arbeit gehen noch einkaufen.

Lesen Sie auch: Israelische Künstler - "Hipstory": Merkel mit Hut, Obama mit Dreadlocks

Dutzende Restaurants etwa in der Hauptstadt Washington bleiben laut Medienberichten geschlossen – aus Solidarität oder auch, weil sie stark von ihren ausländischen Mitarbeitern abhängen.

Trump will wieder vor das Volk:

Inmitten dieser Probleme sucht Trump sein Heil in einer Großkundgebung. Für diesen Samstagabend (Ortszeit), vier Wochen und einen Tag nach seinem Amtsantritt, hat Trump nach Orlando in Florida eingeladen. Er hat oft gesagt, wie viel ihm solche Veranstaltungen bedeuteten, und wie sehr er sie brauche. Gleichzeitig wurde von US-Medien und Politologen vorausgesagt, dass Trump Großkundgebungen immer dann als Mittel einsetzen werde, wenn er bedrängt sei und die direkte Kommunikation mit dem Volk suche. Interessanterweise läuft die Kundgebung als "Wahlkampfveranstaltung".