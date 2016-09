Schrecklicher Unfall in Ruhpolding : Beim Landeanflug auf den Landeplatz kam ein 39-jähriger Donaustaufer in Ruhpolding mit seinem Hängegleiter in einen Abwind und prallte gegen eine Hauswand.

Ruhpolding - Am Dienstag, den 13. September, ereignete sich am Nachmittag gegen 16:00 Uhr ein schwerer Flugunfall am Landeplatz in der Fuchsau / Ruhpolding. Beim Landeanflug war ein 39-jähriger Donaustaufer mit seinem Hängegleiter frontal in eine Hauswand geflogen.