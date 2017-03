Alle Spieler zum Saisonfinale fit, sowas gab es beim FC Bayern München in den letzten Jahren nur selten. Oftmals war die Offensivabteilung der Münchner stark vom Verletzungspech betroffen. Auch aus diesem Grund verpflichtete man als Ersatz und Nachfolger von Ribéry und Robben die Youngster Kingsley Coman und Douglas Costa. Nun droht letzterem das vorzeitige Saisonaus. Der Brasilianer kämpft laut Ancelotti mit "leichten" Knieproblemen. Zuletzt fehlte er bereits gegen Gladbach und sagte auch die Reise zur Brasilianischen Nationalmannschaft ab. Doch weder am Montag noch Dienstag nahm Costa am Mannschaftstraining der Bayern teil.