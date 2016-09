Costa war am Samstag nach seiner Einwechslung zur Pause in der 83. Minute angeschlagen wieder ausgewechselt worden. Für ihn kam Jerome Boateng, der ein gelungenes Comeback feierte .

Das nächste Spiel steht für die Münchner am Mittwoch zu Hause gegen Hertha BSC an. Am kommenden Wochenende sind die Bayern beim Hamburger SV zu Gast. Vor der Länderspielpause stehen zudem noch die Partie in der Champions League bei Atlético Madrid und ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln an.