Flüchtlinge, Familie, Wahlumfragen AfD kurios: Alternative Logik für Deutschland

Düsseldorf – In gut einer Woche wird in Nordrhein-Westfalen gewählt, der Kampf um die Plätze im Düsseldorfer Landtag ist also in seiner heißesten Phase. Da können natürlich ein paar Zusätzliche Wahlplakate nicht schaden, schließlich kommt es auf jede Stimme an. Das dachte sich wohl auch Christoph Kukulies, der in Emmerich am Rhein für die AfD kandidiert.