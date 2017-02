Flüchtlinge aus Nordafrika EU-Pläne mit Libyen: Ein "unmenschlicher" Pakt?

Lesen Sie auch: Merkel - "Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand"

Und die Linken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke kritisiert: "Das Gebot der Stunde darf nicht lauten, Flüchtlinge in Libyen zu internieren, sondern vielmehr, ihnen so schnell wie möglich dort herauszuhelfen."

"Exekutionen, Folter und Vergewaltigungen" in libyschen Lagern

Tatsächlich ist die Lage für Flüchtlinge in Libyen verheerend. Das Auswärtige Amt berichtet von "grausamen, KZ-ähnlichen Verhältnissen". In den privaten Flüchtlingslagern des Landes gebe es systematisch "Exekutionen, Folter und Vergewaltigungen". Das belegten authentische Handy-Fotos und -videos, heißt es in einem Bericht an das Kanzleramt und mehrere Ministerien.

Libyen: Drehkreuz für Migranten

Libyen ist nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 in Chaos und Bürgerkrieg versunken. Knapp 180.000 Flüchtlinge sind allein 2016 mit Hilfe von Kriminellen von Libyen aus über das Mittelmeer in Italien angekommen. Bei der gefährlichen Überfahrt in maroden Booten sind Tausende ertrunken. Nach EU-Schätzungen warten noch etwa rund 300.000 Menschen auf eine Überfahrt nach Europa.

Hoffnung keimte auf, als die von den UN unterstützte Einheitsregierung Libyens vergangenes Frühjahr ihre Arbeit in der libyschen Hauptstadt Tripolis aufnahm. Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch sollte die tiefe Spaltung des Landes überwinden. Doch der Osten des Landes mit der Großstadt Tobruk, in der das demokratisch legitimierte Parlament Libyens sitzt, verweigert der Einheitsregierung bis heute die Anerkennung und damit auch die vollständige Übergabe der Macht. Als Störer wird der in Tobruk einflussreiche General Chalifa Haftar gesehen.