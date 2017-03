Doppelmord Mörder von Rott am Inn ist ein flüchtiger Sträfling

Er ist dringend verdächtig, in der Nacht zum Dienstag die 66-jährige Elisabeth G. und den 73-jährigen Helmut H. in einem Mehrfamilienhaus im Streit um Lärm erstochen zu haben. Das hat auch die gestrige Obduktion der Leichen bestätigt: Die Senioren starben an mehreren tödlichen Stichen.