Fliegerbombe in Regensbueg Über 100 Häftlinge dürfen ihren Knast verlassen

Unterbringung in anderen Einrichtungen

Derzeit arbeite man den Evakuierungsplan "akribisch ab", so Gessenharter. Die über 100 Häftlinge werden für die Zeit der Entschärfung in andere Einrichtungen gebracht. Man hoffe auf eine Rückkehr noch am selben Tag. Der 225 Kilogramm schwere Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch auf einem größeren Baugelände in der Nähe der Justizvollzugsanstalt gefunden worden.