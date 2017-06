Flensburg patzt Handball: Rhein-Neckar-Löwen feiern Meisterschaft

Mannheim - Die erneute Meisterschaft in der Handball-Bundesliga kam zu diesem Zeitpunkt auch für die Rhein-Neckar Löwen selbst ein wenig überraschend. "Ich kann es noch überhaupt nicht glauben", sagte Nationalspieler Patrick Groetzki am Mittwochabend nach der 28:19-Gala gegen Rekordmeister THW Kiel. Die Löwen schafften damit das, woran sie vor einem Jahr nicht geglaubt hatten: die erfolgreiche Titelverteidigung. Vorbereitet war in der SAP Arena in Mannheim dafür zwar nichts, dennoch starteten die Badener danach eine große Sause.