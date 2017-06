Flagge als Reaktion Was steckt hinter dem Regenbogen-Like bei Facebook?

Die Regenbogenflagge ist seit geraumer Zeit das Symbol der LGBTQ-Bewegung - also von Schwulen, Lesben und Bisexuellen sowie von Trans-Frauen und -Männern. Erfunden wurde sie von Gilbert Baker (1951 - 2017), einem der bekanntesten US-Aktivisten für Homosexuelle, der erst im März in seinem Zuhause in New York verstarb. Facebook will mit der neuen Reaktionsmöglichkeit auf den "Pride Month" hinweisen, der immer im Juni zelebriert wird. Menschen sollen einfach stolz auf sich selbst sein, egal wer sie sind - und sich vor allem nicht für ihre Sexualität verstecken müssen.