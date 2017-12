Die Pommes werden dort, so heißt es, immer in Erdnuss-Öl frittiert. "Die kleinste Portion, die im übrigen sehr groß ist und 3,25 Euro kostet, hat stolze 718 Kalorien, aber schmeckt nach "echter Kartoffel"", sagte eine Kundin der FR. Schon bald soll eine Filiale in Essen folgen. In den USA gibt es mehr als 1.000 Filialen, gegründet wurde die Firma 1986 in Arlington, Virginia. Der Name kommt von den fünf Söhnen des Gründerpaars.