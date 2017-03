Ulreich spielt gegen Augsburg

Definitiv ausfallen wird der DFB-Kapitän am Samstag (15.30 Uhr/Sky und AZ-Liveticker) im Derby gegen den FC Augsburg und am Dienstag in Hoffenheim. Für das Liga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (8.4.) habe er "Hoffnung", so Ancelotti. Bis dahin wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt. Der 28-Jährige, der Abwanderungsgedanken haben soll, hat in dieser Spielzeit erst ein Pflichtspiel absolviert. "Aber", betonte der Bayern-Coach, "er ist in einer guten Verfassung. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn." Auf der Bank wird Tom Starke (36) sitzen.