Fitnesstrend Ein erotisches Workout an der Stange

Höhenflug an der Stange

Was so leicht aussieht, ist in Wahrheit nämlich ein knallhartes Workout. Dabei werden Kraft, Flexibilität, Eleganz und Ästhetik trainiert. Schließlich erfordert es eine ganze Menge an Muskelkraft, sich an der Stange zu bewegen. Damit das ganze auch elegant aussieht, wird eine entsprechende Beweglichkeit gefordert. Aber beides kann relativ schnell erlernt werden. Schließlich gibt es ein riesengroßes Repertoire an unterschiedlichen Tanzmoves an der Stange, sodass auch der Ungeübteste in einem Anfängerkurs eine heiße Choreographie erlernen kann – und langweilig wird es dadurch auch nie. Außerdem gibt es kaum ein schöneres Erfolgserlebnis, als sich das erste Mal allein oben an der Stange zu halten.