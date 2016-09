Zucker verwendet Hunziker kaum, auch Milch trinkt sie nicht, denn die macht "häufig einen Blähbauch". Genauso verhalte es sich mit Pizza. "Eine Pizza Margherita hat alleine schon 1200 Kalorien. Zusätzlich ist der Teig mit Hefe gemacht, das bläht den Magen auf". Einzig am Wochenende lässt sich auch Hunziker einmal gehen und isst, was sie will - "also auch manchmal ein Croissant".