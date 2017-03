Fit für den Frühling Mode-Tipps für die Übergangszeit

So langsam aber sicher klettern die Temperaturen nach oben und der Frühling naht sich in großen Schritten. Am liebsten möchte man da natürlich gleich seine Wintersachen im Schrank verstauen und den Kleiderschrank mit den neuen Frühjahrskollektionen auffüllen. Zumal man sich an dicken Jacken, Strumpfhosen und Ankle Boots längst satt gesehen hat. Da es in der Übergangszeit jedoch gerade am Morgen und am Abend immer noch recht frisch ist, lohnt es sich, einige Winter-Pieces in die Verlängerung zu schicken. Mit diesen Teilen stylen Sie einen stylischen, aber dennoch warmen Frühlingslook.