Was den einen nicht mal anstrengt, kann also für jemand anderen schon eine Hochleistungsaktivität sein. Demzufolge ist auch Treppensteigen für viele Menschen bereits Sport.

Auch leichte Aktivität wirkt sich positiv aus

Zudem wirkt sich auch leichte körperliche Aktivität positiv auf die Gesundheit aus und sollte daher keineswegs belächelt werden. "Alles hat gesundheitlichen Nutzen! Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, 150 Minuten pro Woche mit Bewegung in moderater Intensivität zu verbringen", empfiehlt Graf. Spaziergänge, der Sprint zum Bus und sogar Staubsaugen helfen also ebenfalls, um fit zu bleiben.

Leider ist es damit aber noch nicht getan. "Laut WHO kommen noch 75 Minuten Bewegung mit hoher Intensität dazu – da muss man richtig ins Schwitzen geraten und die Bewegung als anstrengend empfinden", erklärt Graf. Couch-Potatoes müssen also doch ab und an die Zähne zusammenbeißen und richtigen Sport treiben. Für alle Sportmuffel, die jetzt entmutigt sind, hat Hochschulprofessorin Graf jedoch einen Rat: "Man muss sich nur bewusst werden, wie viel man sich eigentlich schon bewegt. Dann kann man sich überlegen, wie man noch mehr einbauen kann. Oder noch intensivere Bewegungen machen kann. Vielleicht mit dem elastischen Band zuhause? Oder beim Fahrrad eine Pedale schneller treten."

Man muss also nicht plötzlich zur Sportskanone werden, um gesund zu leben und fit zu bleiben. Auch Treppensteigen und Fahrradfahren können als Sport durchgehen, solange man dabei aus der Puste kommt!