Der Meister von 2014 und Vize-Champion von 2015 ist damit bereits zum zweiten Mal in Serie in den Pre-Playoffs gescheitert. Die Norddeutschen hingegen machten vor 4.639 euphorischen Zuschauern den größten Erfolg ihrer Club-Geschichte perfekt. "Das ist ein sehr emotionales Spiel gewesen. Sensationell, was hier abgeht", sagte Bremerhavens Coach Thomas Popiesch. Bereits am Mittwoch hatte sein Team das erste Spiel der Mini-Serie 4:1 in Ingolstadt gewonnen. Zum Weiterkommen sind zwei Erfolge notwendig.