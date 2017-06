First Family im Weißen Haus Donald Trump ist kein Strohwitwer mehr

"Willkommen zu Hause"

Stephanie Grisham, die Pressesprecherin von Melania Trump, bestätigte den Umzug via Twitter: "Es ist offiziell! @FLOTUS und Barron sind nach DC gezogen." Zudem setzte sie den Hashtag "Willkommen zu Hause". "FLOTUS" bedeutet "First Lady of the United States". Die First Lady selbst äußerte sich ebenfalls auf ihrem Twitter-Account zur neuen Wohnsituation: "Ich freue mich auf die Erinnerungen, die wir in unserem neuen Zuhause sammeln werden!"