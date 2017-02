Nach dem Gala-Auftritt DSV-Skispringer sind hungrig auf weitere WM-Medaillen

Das gilt in noch stärkerem Maße für Eisenbichler, der eigentlich nur in Lahti dabei sein wollte. "Mein Ziel war es, zur WM zu fahren. Dass ich eine Medaille gewinne, hätte ich nie geglaubt", sagte er. Nun sind es nach Bronze im Einzel und Gold im Mixed sogar schon zwei. "Das ist rundum geil", sagte der 25-Jährige.

Lesen Sie auch: Rydzek, Frenzel & Co - Kombinierer holen WM-Gold im Team-Wettbewerb

So richtig realisiert hatte der Bayer seinen Erfolg erst am Sonntagabend, als er die Medaillen endlich in der Hand hielt. "Es wird schwierig, dieses Ergebnis auf der großen Schanze zu toppen", meinte Eisenbichler. "Aber ich freue mich auf die kommenden Wettkämpfe. Ich versuche, es so weiter laufen zu lassen. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch nicht so wild."

Das sieht Bundestrainer Werner Schuster natürlich etwas anders. "Wir sind froh, dass wir gut gestartet sind. Aber wir wollen jetzt auch durchziehen", verkündete er die Marschroute für die zweite WM-Woche.

Die wurde schon am Montagmorgen mit dem ersten Training, das Wellinger und Eisenbichler schwänzen durften, eingeläutet. Stephan Leyhe, der den dritten Durchgang mit 129,5 Metern gewann, und Richard Freitag mit drei gleichmäßigen Versuchen präsentierten sich dabei schon in ordentlicher Verfassung.

"Unsere Mannschaft mag diese Schanze. Wir haben hier ein Sommertraining absolviert und waren auch im Weltcup schon oft hier. Da gibt es gute Erinnerungen", sagte Schuster. Freitag feierte in Lahti einen seiner fünf Weltcupsiege, und im Teamwettbewerb sahen die DSV-Adler auch oft gut aus. "Da waren wir meistens auf dem Podest", erinnerte Schuster und fügte erwartungsvoll hinzu: "Ich hoffe, wir können auch auf der Großschanze um die Medaillen kämpfen."