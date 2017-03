Finanzierung durch öffentliche Gelder Illegale Subventionierung bei der Markt-Sanierung?

In dem Bericht heißt es, das Kommunalreferat habe zu dem Sanierungsvorhaben ein Rechtsgutachten bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Dabei soll geprüft werden, ob es sich bei der Finanzierung der Märktesanierung durch öffentliche Gelder um eine unzulässige Subventionierung der Marktkaufleute handelt. Im schlechtesten Fall kommt das Gutachten zu dem Ergebniss, dass die bisherigen Pläne gegen das europäische Beihilferecht verstoßen. Das würde für die geplanten Sanierungsvorhaben am Viktualien- und Elisabethmarkt, an der Großmarkthalle und an den Buden am Wiener Platz sowie in Pasing zunächst einmal das Aus bedeuten.