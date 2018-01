Männer wird mehr Finanz-Kompetenz zugeschrieben - ein Mythos!

Worauf auch die Zahlen aus der Forsa-Umfrage hindeuten: Fast die Hälfte der Befragten schreibt dem männlichen Geschlecht mehr Kompetenz zu. Doch: "Das ist ein Mythos", so die Vermögensberaterin. "Männer haben zwar häufig mehr Erfahrung, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass ihr Know-how besonders groß ist." Im Allgemeinen habe die Finanzkompetenz aber zugenommen, bei beiden Geschlechtern.

Dennoch gebe es einen "dicken Bodensatz" von Männern und Frauen, die gar keine Ahnung haben: "Die kennen nicht den Unterschied zwischen Anleihe und Aktie, haben Schwierigkeiten mit Wörtern wie Rendite oder Wertsteigerung und haben vielleicht auch noch Probleme mit Prozentrechnung.

Dabei sind gerade in dieser Gruppe Altersarmut und Versorgungslücken immer wieder Thema, weiß Hintze aus der Erfahrungspraxis. "Die Zukunft hat ja doch einfach ein paar Fragezeichen. Sie müssen sich ja bloß die Diskussion in den vergangenen Tagen zur Großen Koalition und Mütterrente anhören. Das erzeugt Unsicherheit."

Frauen investieren defensiver als Männer

Dazu kommt: Die meisten Anleger wurden groß Zinsen und Zinseszinsen – die es seit vielen Jahren so nicht mehr gibt. Gleichzeitig ist die Zahl der Finanzprodukte enorm angestiegen. Daraus resultiere eine große Unsicherheit, so die Expertin. Gerade für Frauen bedeute das oft: "Bloß kein Risiko mit einer Geldanlage eingehen." Frauen investieren defensiver als Männer. Doch woher kommt das?

"Geld hat für Frauen eine ganz andere Bedeutung als für Männer", sagt Hintze. "Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Wenn Frauen Geld anlegen, sind ihre Ziele: Sicherheit, damit sie zum Beispiel ihr Pflegeheim bezahlen können und damit sie sich keine Sorgen machen müssen."

Äußerst selten höre man von Frauen: "Ich will reich werden." Oder: "Ich will eine zweistellige Rendite haben." Die Motivation für eine Geldanlage sei schon ziemlich unterschiedlich, so die Expertin. Ihre Erfahrung zeigt: Männer freuen sich schon allein daran, wenn auf dem Papier eine Kurve nach oben zu sehen ist.

Frauen halten das Geld zusammen, Männer vermehren es

Bei Frauen hingegen sei es häufig so: "Die zweifeln das dann an. Die sehen die Kurve und sagen: ,Schön, aber das geht ja dann auch irgendwann wieder runter.‘" Frauen hätten ein angeborenes Misstrauen, eine größere Vorsicht. "Und die Männer wiederum fragen dann eher noch: ,Warum haben wir denn nicht alles so angelegt?‘" Anders gesagt: "Männer sehen das Geld und wollen, dass es mehr wird – Frauen sehen das Geld und wollen, dass es nicht weniger wird."

Was bedeutet: Männer und Frauen verfolgen im Prinzip zwei sehr unterschiedliche Anlagestrategien. Aber warum? "Ich denke, das hat schon was mit Sammeln und Jagen zu tun", so Hintze. "Der eine ist zu Hause in seinem Heim und hält da alles zusammen, und der andere erobert neue Reviere."

Hintze spricht aus Erfahrung. War ihr Unternehmen anfangs nur auf die Beratung von Frauen ausgelegt, nehmen mittlerweile immer mehr Männer das Angebot in Anspruch. Ihr Anteil ist auf 20 Prozent angewachsen. Oft kämen sie über ihre Partnerinne.

Männer sind risikobereiter

"Die Männer sind bei der Anlage deutlich risikobereiter", sagt Hintze. Mit Zwischenperioden, um eine Art Soll-Ist-Vergleich zu ziehen, die auch ein Mitdenken bezüglich der Kapitalmärkte erfordern. "So dass man sich quasi von Quartalsbericht zu Quartalsbericht der Unternehmen durchhangelt."

Das bestätigt auch die Forsa-Umfrage unter den rund 1.200 Teilnehmern: Demnach gehen 60 Prozent davon aus, dass Männer sich für dieses Thema mehr interessieren als Frauen.

Und doch vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandel. "Die Frauen sind mutiger geworden, weil sie erkennen, dass sie nur mit Zinsgeschäft nicht weiterkommen werden", sagt Hintze. Sie bräuchten bloß "andere Möhren, die man ihnen vor die Nase hält". Denn: Einen Mann könne man mit der Aussicht auf 30 Prozent Rendite locken. Eine Frau hingegen eher damit, dass ihre Kinder versorgt sein werden. "Lebensqualität, das ist es, womit man Frauen aus der Reserve locken und motivieren kann und muss", so Hintze. Denn eines sei klar: "Das mit der Rente wird nicht funktionieren. Es muss jeder zusätzlich privat vorsorgen."

