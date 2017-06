Finaler Kader steht Deutsche U21 ohne Baumgartl und Anton zur EM

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es eine Auszeichnung für sie ist, dass zwei so gute Spieler nicht mitfahren können", sagte Kuntz. Der 21 Jahre alte Baumgartl und der ein Jahr jüngere Anton treten am Mittwoch die Heimreise aus dem Trainingslager in Grassau an, wo sich die DFB-Auswahl noch bis Freitagmorgen auf die EM vorbereitet.