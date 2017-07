Finale winkt Tennis-Queen Johanna Konta begeistert die Briten

Die britische Boulevardpresse überschlägt sich bereits beim Texten der Schlagzeilen über "die Frau", die laut Andy Murrays Mutter Judy, "immer gegen die Angst kämpfte". Die Sun jubelte "Joronimo", die Daily Mail nannte Konta "History Girl". Immerhin hatte die Hoffnungsträgerin beim 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 gegen Halep den ersten Bann gebrochen und war als erste Britin seit Wade 1978 ins Halbfinale eingezogen.

Konta selbst analysierte ihren nächsten Sieg gewohnt sachlich, gab jedoch zu: "Das Halbfinale bei meinem Heim-Grand-Slam auf dem ausverkauften Centre Court zu erreichen, ist etwas sehr, sehr Besonderes." Sie habe Gänsehaut gehabt. Im ersten Moment nach dem Matchball sagte sie auch: "Das ist etwas surreal."

Am Donnerstag bestreitet Konta, die erst seit 2012 für Großbritannien und nicht mehr für Australien aufschlägt, das zweite Grand-Slam-Halbfinale ihrer Karriere. Bislang hatte sie die großen Erfolge oft Down Under gefeiert - 2016 erreichte sie bei den Australian Open in Melbourne die Runde der besten Vier, zu Beginn dieser Saison holte sie den Titel in Sydney. In diesen Tagen der 131. Championships hat sie jedoch auch die Herzen ihrer Landsleute auf der Insel erobert.

Virginia Wade traut Konta nun alles zu, "sie ist bereit", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin: "Sie spielt mit Überzeugung", das sei der Schlüssel für Spiele wie gegen Altmeisterin Venus Williams. Die 37-Jährige aus den USA, fünfmalige Titelträgerin in Wimbledon, steht noch zwischen Konta und dem Finale am Samstag. Keine einfache Aufgabe, Wade glaubt, Konta "muss das Match gewinnen, weil Venus nicht versagen wird".

Sollte sie es tatsächlich als erste Britin seit Wade vor 40 Jahren ins Endspiel schaffen, könnte sie auch in Abwesenheit der Queen royale Glückwünsche erhalten. Seit diesem Jahr fungiert Herzogin Kate als Patronin des All England Club. Die Duchess of Cambridge ist deutlich tennisinteressierter als die Großmutter ihres Ehemanns William, ihr Besuch beim Finale wäre keine große Überraschung.