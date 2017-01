Houston - Der Super Bowl, das Final der amerikanischen Football-Liga NFL, ist das größte Einzelsport-Ereignis der Welt. Am ersten Sonntag im Februar ist es wieder so weit – dann schaut die Sport-Welt ins NRG Stadium in Houston, Texas. Dieses Jahr kämpfen die New England Patriots und die Atlanta Falcons um den Titel. Kick-Off ist am 5. Februar um 17:30 Uhr (Ortszeit) – wegen der Zeitverschiebung können deutsche Football-Fans das Spiel am 6. Februar ab 00:30 Uhr verfolgen.