In Runde zwei konnten die Aspiranten auf das AZ-U5-Stipendium zeigen, dass ihre Kreativität auch bei einer ungewöhnlichen Aufgabenstellung anspringt. Und sie tat es! Uns erreichten facettenreiche Entwürfe zum Thema Reifenprofil.

"Mach, was dein bauch dir sagt": Lesen Sie hier das Interview mit Kreativchef Alexander Nagel

Maxeli Gehrmann, Christin Warncke, Marian Eck, Ali Abuhassan und Yannik Bröhl – diese fünf hochbegabten Nachwuchsdesigner – ja, Künstler – zogen ins Finale ein. Bei der Umsetzung der Finalaufgabe, die Gestaltung einer AZ-Titelseite ohne Worte, hat sich gezeigt, dass die Jury die absolut richtige Wahl getroffen hat.



Wer wird's? Die Finalisten (v.l.) Yannik Bröhl, Christin Warncke, Maxeli Gehrmann, Ali Abuhassan und Marian Eck lauschen der Finallaudatio. Foto: mbu

Einer stach mit seinen frech und lebhaft kreierten Entwürfen von Anfang an hervor – und schließlich war es auch sein Name, der in dem Siegerumschlag steckte, den AZ-Geschäftsführer Melzer am Höhepunkt des Finalabends im Saal 1 des Arena Kinos öffnete. Zu dem Zeitpunkt war der Duft nach Popcorn bereits verschwunden, es lag nur noch Spannung in der Luft. Umschlag auf. Zettel raus. Der Sieger des AZ-U5-Stipendiums heißt: Yannik Bröhl!

"Ich mag es, etwas zu zerstören": Lesen Sie hier das Siegerinterview mit Yannik Bröhl

"Was Yannik in den drei Runden gezeigt hat, ist frisch und frech. Er kann seine Kreativität sowohl digital animieren, wie auch auf einem Blatt Papier darstellen", erklärt U5-Chef Albrecht . "Wahnsinn! Damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allem, weil die Entwürfe der anderen Finalisten richtig gut waren", sagt der Stipendiumsgewinner mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Der 21-Jährige Münchner war erst einmal baff und konnte gar nicht glauben, dass er jetzt an einer der besten Designschulen Europas studieren darf – und mit dem Gewinn des AZ-U5-Stipendiums soeben die Weichen für seine Karriere in der Kreativbranche gestellt hat.

Finale verpasst? Hier gibt's das Abschlussevent zum AZ-U5-Stipendium im Facebook-Video:

"Do bin i dahoam": Creative Director Markus Schmidt im AZ-Interview

Das AZ-U5-Stipendium: Die Teilnahmebedingungen

Er ist einer der meist dekorierten Designer in der Werbebranche – und Absolvent der Akademie U5 in München. Im Videointerview erzählt der Brasilianer Marcello Serpa von seiner Zeit in München. Hier geht's zum Video.

Der Creative Director der U5, Alex Bartel, im Video: Darum geht's beim AZ-U5-Stipendium?