Die Familie wacht am Krankenbett

Die Schock-Diagnose(n): Leukämie, also Blutkrebs, dazu hat sie eine Sepsis und noch Viren einer verschleppten Grippe. "Als ich das gehört habe, hat es mich umgehauen", sagt ihr Bruder. "Mir hat es regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Leukämie muss explosionsartig ausgebrochen sein."

Christines ältere Tochter Alexandra Curtis (52) fliegt aus Amerika ein, deren drei Töchter und der Enkelsohn kommen ebenfalls nach München mit. Gemeinsam wacht die Familie nun täglich am Krankenbett. Nur Christines fast fünfjähriger Urenkel darf nicht auf die Intensivstation – aus Sorge vor Krankenhaus-Keimen.

Alle Kerzen für Christine

"Sie ist in wirklich guten Händen, die Ärzte ringen mit vollem Einsatz um Christines Leben", meint Hans-Günther Kaufmann. "Wir versuchen, Vertrauen zu haben und mit all unserer Liebe und Zuneigung zu helfen. Ich glaube daran, dass auch im Koma positive Schwingungen beim Patienten ankommen."

Er selbst ist sehr gläubig und ergänzt: "Gestern war ich mit meinem Sohn in vielen Kirchen und Kapellen im Münchner Umland. Wir haben alle Kerzen angezündet, die wir finden konnten, und haben viel für Christine gebetet." Denn so wenig Prognosen Ärzte in so einem dramatischen Fall geben können, so klar haben sie Christines Lieben gemacht, dass es wirklich ernst ausschaut. Sie müssen "mit allem" rechnen.

"Nur ein Wunder kann Christine retten"

Die Krankheit schnell in den Griff zu bekommen, sei leider unwahrscheinlich. "Nur ein Wunder kann Christine retten", sagt ihr Bruder – und schluckt. "Leukämie in Kombination mit einer Blutvergiftung und Grippe-Viren, dazu das künstliche Koma, das schafft den stärksten Körper." Was kaum jemand weiß: Schon ihre Mutter Geneviève hatte Leukämie. "Sie ist mit 82 Jahren daran gestorben", erinnert sich Hans-Günther. "Ich war dabei, bin bis heute traumatisiert. Jetzt bin ich bei Christine."

Wie es ihm dabei geht? "Es ist ein Mitleiden in den heftigsten Dimensionen. Christine hat den Wert des Lebens so sehr erkannt und geliebt, ja, sie liebt das Leben. Es bricht mir das Herz, sie nun so hilflos daliegen zu sehen." Die Familie unterstützt sich jetzt gegenseitig, aber: "Wir sind alle total fertig", sagt Hans-Günther. "Seit einer Woche liegt sie im Koma, ich kann nicht schlafen, nichts essen, an kaum etwas anderes denken. Trotzdem will ich Kraft haben – für Christine."

"Immer für eine Überraschung gut" - auch jetzt?

Als kraftvoll und stark bezeichnet er auch seine Schwester: "Sie ist eine tapfere und großartige Person, hat so viel in ihrem Leben erlebt – und überlebt. Sie war Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte, hat als 'Rosen-Resli' vielen Menschen eine Identität gegeben, das war aber auch ein enormer Druck von Anfang an. Sie hat sich bis jetzt allen Herausforderungen gestellt und sie bravourös gemeistert. Ich hoffe, wünsche und bete so sehr, dass Christine auch das packt."

Seine Stimme wird plötzlich noch sanfter. Hans-Günther Kaufmann überlegt kurz, schließlich sagt er: "Ich glaube fest daran: Wenn meine Schwester nicht mehr aufwacht, dann will sie nicht mehr aufwachen. Aber Christine hat immer ihr eigenes Ding gemacht. Sie war immer für eine Überraschung gut. Hoffentlich auch jetzt."

Diagnose Leukämie

Leukämie, auch Blutkrebs genannt, entsteht durch genetische Veränderungen von unreifen blutbildenden Vorläuferzellen – sodass diese sich nicht mehr vollständig zu funktionstüchtigen Blutzellen weiterentwickeln können und unkontrolliert vermehren.

Je nach Verlauf unterscheidet man akute und chronische Leukämie. Chronische Leukämie verläuft meist über mehrere Jahre und ist im Anfangsstadium häufig symptomarm. Sie wird oft zufällig festgestellt und beginnt meist schleichend. Erste Anzeichen können Unwohlsein, Ermüdung, Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust sein.

Akute Leukämie (mit einem Altersgipfel über 60 Jahren) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die unbehandelt in wenigen Wochen bis Monaten zum Tode führen kann. Es gibt sehr vielfältige Symptome. Oft kann akute Leukämie aus völliger Gesundheit heraus entstehen und äußert sich wie ein schweres Krankheitsbild (Blässe, Schwäche, Blutungsneigung, Gewichts- und Appetitverlust, Müdigkeit, Nachtschweiß, etc.).

Die Auslöser für Leukämie sind noch nicht geklärt. Eine intensive Chemotherapie kann bis zu 99,9 Prozent der Krebszellen zerstören – ein kleiner Rest Leukämiezellen überlebt jedoch bei den meisten Patienten. Heilung ist kaum möglich. Aber: Neue Medikamente und Knochenmarkstransplantationen können Leukämie in Schach halten.

