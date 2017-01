Filmpremiere in Los Angeles Ruby Rose: Sexy Auftritt im Glitzer-Kleid

Schauspielerin Ruby Rose (30, "Orange is the New Black") zeigt sich in ihrem neuen Action-Kracher "xXx - Die Rückkehr des Xander Cage" an der Seite von Vin Diesel (49) eher von ihrer burschikosen Seite. Bei der Filmpremiere in Hollywood bewies sie aber einmal mehr, dass sie ihre weiblichen Reize perfekt in Szene setzen kann.