Einfach per Befehl vorspulen

Weitere Sprachbefehle ermöglichen eine bequeme Bedienung. Einfach mit dem Keyword "Ok Google" den Assistenten aktivieren und dann beispielsweise "Pause" oder "Stopp" sagen, und schon wird das Abspielen des Inhalts pausiert oder entsprechend beendet. Mit dem Kommando "Spule zu eine Stunde und zwanzig Minuten" lässt sich beispielsweise einfach an eben jene gewünschte Stelle in einem Film springen. Werden Untertitel unterstützt, können auch diese per Sprachbefehl "Untertitel an/aus" ein- sowie ausgeblendet werden.