Filme und Interviews Zum Tod von Christine Kaufmann: TV-Programmänderung!

BR Fernsehen, Dienstag, 28. März 2017: Anlässlich des Todes von Christine Kaufmann zeigt das BR Fernsehen den Spielfilmklassiker "Out of Rosenheim", in dem die Schauspielerin in einer pointierten Nebenrolle glänzt. Nach einem handfesten Streit mit ihrem Ehemann steht Jasmin Münchgstettner aus Rosenheim plötzlich mutterseelenallein in der Wüste nahe Las Vegas. Sie quartiert sich in dem heruntergekommenen Motel "Bagdad Café" ein, in dem die misstrauische Brenda das Kommando führt. Als Jasmin den Laden wieder auf Vordermann bringt, freunden sich die beiden Frauen an. Und in dem Kulissenmaler Rudy findet Jasmin bald auch einen Verehrer.