Schauspielerin Holly Hunter (58, "Batman v Superman: Dawn of Justice") präsentierte sich auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Toronto in einem edlen Schwarz-Weiß-Ensemble. Sie wählte eine ärmellose Seidenbluse, die ihre trainierten Arme besonders zur Geltung brachte. Zudem verlieh eine große Schleife am Hals dem Outfit einen verspielten Touch. Dazu kombinierte sie eine weite Hosen-Rock-Kombination aus Chiffon und schwarze Plateau-High-Heels.