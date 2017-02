Ein zigfacher Millionenbestseller war die "Shades of Grey"-Trilogie bereits in Buchform. Irre Social-Media-Reaktionen und über viereinhalb Millionen Kinobesucher alleine in Deutschland sprachen dann auch bei der Verfilmung des ersten Teils der Erotik-BDSM-Romanze für sich. Die Kritiker mäkelten unablässig - dem Publikum gefiel's zu großen Teilen. Erneut in der Zeit um den Valentinstag startet Teil zwei in den Kinos. Während die Presse noch nichts vom Film zu Gesicht bekam, ist die grobe Geschichte freilich aus dem Roman bekannt. Zur Erinnerung: Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) hat die unschuldige, schüchterne Anastasia Steele (Dakota Johnson) verführt und ihr einen Einblick in seine BDSM-Vorlieben gegeben. Als seine "Sub", also in der sexuellen Rolle der Unterworfenen, wollte er sie haben, geregelt per Vertrag. Keine Romantik, nur Sex. Und bei Vertragsbruch: Bestrafung. Wie so eine Bestrafung aussieht, zeigte Christian seiner Gespielin am Ende des ersten Teils - mit sechs Schlägen mit einem Gürtel. Schockiert und angewidert verließ sie den Raum ... Der nun zweite Teil hätte wenig Sinn, würden Ana und Christian nicht wieder zusammenfinden. Und so geht's auch in der Handlung Schlag auf Schlag voran. Für Ana beginnt nach dem Studium ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie beginnt einen Job als Assistentin in einem Verlagshaus, wo ihr Vorgesetzter Jack Hyde (Eric Johnson) ihr an die Wäsche will. Dem hochgradig eifersüchtigen Christian gefällt das natürlich gar nicht. Er findet Wege, um den Nebenbuhler aus dem Weg zu schaffen - macht sich damit aber auch einen nicht zu unterschätzenden Feind. Doch Eifersucht schlägt auch bei Ana zu: Sie trifft auf Elena (Kim Basinger, die schon 1986 in "9 1/2 Wochen" filmische BDSM-Erfahrungen sammelte), die Christian im zarten Alter von 15 Jahren verführte und ihrerseits in die BDSM-Welt einführte. Jede Menge Konfliktpotenzial also - auch im Inneren der Figuren. So könnte Christian endlich an Tiefe gewinnen, vertraut er sich doch seinem persönlichen Psychiater Dr. Flynn (Hugh Dancy, "Hannibal") an. Auch Hintergründe zu Kindheit und Werdegang dürften klarer werden. Das Hauptaugenmerk der Zuschauer liegt jedoch weiterhin auf Toys, Rollenspielchen und dem Überschreiten sexueller Grenzen. Ob Regisseur James Foley das so brav inszeniert wie Vorgänger Sam Taylor-Johnson im ersten Teil? Die Presse darf erst einen Tag vor Kinostart darüber urteilen.