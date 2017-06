Nachdem bekannt wurde, dass auch in Schrobenhausen eine 62-Jährige um mehrere Zehntausend Euro betrogen werden sollte, gelang es Spezialeinheiten der bayerischen Polizei, einen 30 Jahre alten Deutschen bei der Geldabholung auf frischer Tat festzunehmen. Noch am selben Tag wurden auf richterlichen Beschluss die Wohnungen der weiteren fünf Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnten die Ermittler in München und Eching neben einer Schusswaffe und mehreren Zehntausend Euro Bargeld viele weitere Beweismittel beschlagnahmen. Auch die fünf weiteren Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

100.000 Euro Beute durch nur drei Betrügereien

Während drei von ihnen nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, wurde der 30 Jahre alte Geldabholer noch am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Ein 22-Jähriger, der als Logistiker für die Koordination der Geldabholer verantwortlich gewesen sein soll, sowie ein 28-Jähriger, der einer der Köpfe einer aus der Türkei agierenden Gruppe sein soll, wurden am Donnerstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Beschuldigten sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe für bislang mindestens sechs Taten in Bayern und Baden-Württemberg verantwortlich ist, wobei sie bei drei davon insgesamt mehr als 100.000 Euro Bargeld und Schmuck erbeutet haben soll. In drei weiteren Fällen soll die Bande versucht haben, mehr als 200.000 Euro zu erbeuten - allerdings ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt - auch, ob die Bande noch für weitere Straftaten verantwortlich ist.

