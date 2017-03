Feuerwehreinsatz in Giesing Dramatische Rettung: Zehn Bewohner auf Balkon gefangen

Schneebrett selber ausgelöst Skifahrer in letzter Minute von Spezl aus Lawine gerettet

Ein 26-jähriger Skibergsteiger löst am Hohen Brett eine Lawine aus und stürzt mit ihr 200 Meter in die Tiefe. Sein Spezl gräbt ihn in letzter Minute aus - und rettet ihm so wohl das Leben.