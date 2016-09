Nasser Einsatz für Feuerwehr und Wasserwacht im oberbayerischen Pürten. Unbekannte haben mehrere Warnbaken von der neuen Innbrücke in den Fluss geschmissen.

Pürten - Die Freiwillige Feuerwehr aus Pürten (Lkr. Mühldorf am Inn) und die Wasserwacht aus Waldkraiburg wurden zu einer Sachbergung an den Inn beordert. Unbekannte hatten hier zwei Warnbaken von einer Baustelle in den Fluss geschmissen.