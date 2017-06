Kochel am See - Die beiden Brandstifter des großen Feuers am Jochberg in der Silvesternacht sind zu Geldstrafen verurteilt worden. Sie müssen wegen fahrlässiger Brandstiftung 9.000 beziehungsweise 6.750 Euro zahlen, wie die Sprecherin des Amtsgerichts Wolfratshausen, Anne Köhn, auf Anfrage sagte.