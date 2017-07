Festnahme nach Drogen-Fahrt Mit Drogen erwischt: Polizei nimmt Aaron Carter fest

Der ehemalige Kinder-Star Aaron Carter wurde mit seinem Album aus dem Jahr 2000 und der Single "Aaron's Party (Come and Get It)" sowie dem Song "I Want Candy" bekannt. Eigentlich wollte er in der kommenden Woche einen kleinen Vorgeschmack auf neue Musik geben, so CNN. Ob daraus nun etwas wird?

Schon kurz vor der Festnahme hatte sein Management bekannt gegeben, dass ein Auftritt von Carter in Kansas City am Samstag wegen "Transport-Problemen" abgesagt werden müsse. Der Sänger hatte zudem selbst getwittert: "22 Jahre in der Musikindustrie und ich denke, ich habe endlich gelernt, immer zuverlässig und loyal zu sein."