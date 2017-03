Festnahme in New York Stalker auf Dach: Taylor Swift monatelang verfolgt

New York - Mal wieder ist ein Fan offenbar zu weit gegangen, um seinem Idol nahe sein zu können: Ein Mann soll drei Monate lang in der Nähe von Taylor Swifts (27, "I Don't Wanna Live Forever" ) Wohnung in New York gelauert haben - selbst auf das Dach des Gebäudes soll er es geschafft haben. Angeblich hoffte er darauf, die Sängerin so persönlich treffen zu können, wie die "New York Post" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet.