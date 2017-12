Festliche Stimmung bis zum Sommer Mariah Carey lässt ihren Weihnachtsbaum bis zum 4. Juli stehen

Carey antwortete ebenfalls auf Twitter: "Schätzchen. Nicht vor dem 4. Juli". Und machte dazu noch ein zwinkerndes Smiley. Die Musik-Diva wird erneut bei "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest" auftreten - der Silvester-Show des Moderators am Times Square. Und das, nachdem sie dort vor einem Jahr ein großes Debakel erlebt hat. Die Live-Performance der Grammy-Gewinnerin wurde durch allerlei technische Probleme beeinträchtigt. Später lieferte sie sich noch einen öffentlichen Schlagabtausch mit der verantwortlichen Produktionsfirma.