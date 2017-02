Fest "Patrona Bavariae" Müssen die Pilger im Jubiläumsjahr zu Fuß kommen?

München - Bamberg, Regensburg, Würzburg, Augsburg und Eichstätt. Das sind die Pilgerorte, die sich Gläubige in den letzten Jahren beim Fest "Patrona Bavariae" in Bayern als Ziel gesetzt hatten. In diesem Jahr wollen sie bei der Mariensäule zusammenkommen, am 13. Mai ist es so weit.