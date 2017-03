Ferrari greift wieder an Sebastian Vettel: Rot ist die neue Hoffnung

Ob es in der Formel 1 aber wirklich wieder spannend wird, bleibt fraglich. „Wo das Potenzial dieses Autos liegt, ist heute unmöglich zu sagen“, sagte Vettel. Den 29-Jährigen interessierte es deswegen auch nicht, dass er in Schlagdistanz zu Mercedes war, Ferrari in Spanien schnelle Zeiten fuhr und als einziges Team auf dem Niveau des Überteams der Vergangenheit lag. „Es ist wichtig, dass wir viele Runden fahren. Das ist uns recht gut gelungen“, sagte Vettel.

Bei einem kleinen Experiment blieb sein Wagen zwar einmal auf der Zielgeraden liegen, doch das war der einzige kleine Patzer. Ansonsten lief die neue „Rote Göttin“ in der spanischen Sonne wie ein Uhrwerk. Fast das gleiche gilt allerdings auch für die Silberpfeile. Der dreimalige Champion Lewis Hamilton (Großbritannien) und sein neuer Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) spulten routiniert ihr Programm ab.