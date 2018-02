Ferrari-Fahrer verliert die Kontrolle Luke Wilson in tödlichen Autounfall verwickelt

Horror-Unfall in Los Angeles in unmittelbarer Nähe des berühmten Riviera Country Golfklubs. Darin verwickelt: Der US-Schauspieler Luke Wilson (46, "Idiocracy") und Profi-Golfer Bill Maas (35). Der Bruder von Owen Wilson (49) fuhr laut US-Portal "TMZ" am späten Dienstagnachmittag auf dem Chautauqua Boulevard mit seinem Toyota-SUV, als ihn plötzlich ein roter Ferrari tuschierte und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in einen BMW krachte. Sehen Sie hier den Film "Old School" mit Luke Wilson