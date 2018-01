Fernsehprogramm am Samstag TV-Tipps: Wer weiß denn sowas XXL, Harry Potter, ...

20:15 Uhr, VOX: Madagascar 3 - Flucht durch Europa, Computertrickfilm

Die New Yorker Zootiere, Löwe Alex, Zebra Marthy, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria, haben genug Zeit in Afrika verbracht und wollen wieder zurück in ihren geliebten Zoo in New York. Mit Hilfe des technisch versierten Pinguin-Quartetts und Lemurenkönig Julien tritt die Truppe die Heimreise an und befindet plötzlich auf einer chaotischen Odyssee quer durch Europa. In Monte Carlo retten sich Alex & Co. vor den Tierfängern in einen Wanderzirkus, doch auch dort sind die vier nicht wirklich willkommen.

20:15 Uhr, SWR: Old Shatterhand, Western

Mit Hilfe einer Bande von Outlaws fingieren die Verbrecher Dixon und Burker (Rik Battaglia und Gustavo Rojo) einen Apachen-Überfall auf die nahegelegene Northern Ranch und töten deren Besitzer. Tom, der Sohn des ermordeten Farmers, hat jedoch alles beobachtet und ist bei der Halbindianerin Paloma (Daliah Lavi) untergetaucht. Für Old Shatterhand (Lex Barker), der Paloma zu ihrem Onkel nach Sacramento bringen will, ist Tom ein wichtiger Zeuge. Zusammen mit seinem Freund, dem Apachen-Häuptling Winnetou (Pierre Brice), will er herausfinden, wer hinter den Überfällen steckt.